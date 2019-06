WRC WRC kodulehekülg tunnustas Tänakut Toimetas Mart Treial , täna, 14:20 Jaga: M

VÕIDUKAS DUO: Martin Järveoja (vasakul) ja Ott Tänak Portugali ralli finišis. AFP/Scanpix

WRC kodulehekülg avaldas täna Portugali ralli tagasivaate teise osa, kus nimetas muuhulgas tolle võidukihutamise parima sõitja. Pole just metsik üllatus, et selleks on mitme tehnilise probleemi kiuste esikoha saavutanud Ott Tänak.