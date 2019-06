VIDEO | JÄLLE?! Inglismaa jalkafännid laamendasid ka Rahvuste Liiga finaalturniiril 

Mitu inglast kurtis, et neid rünnati ebaõiglaselt. Üks toetaja oli näiteks seljale korraliku vopsu saanud, kuigi väitis, et läks lihtsalt mängu vaatama. „Keegi tuli mulle külje pealt kallale ja lõi mind kumminuiaga. Homme on see küll valulik,“ lausus ta.