Norra tippsuusataja tegi Tour de Ski uue formaadi maha: see on täielik läbikukkumine! 

Eestlaste jaoks kurvalt lõppenud Seefeldi MM-il kaks kulda võitnud Röthe ei ole plaanist just vaimustuses ja ütleb, et on viimase päeva ühisstardi vastu. "Esimene mees mäe tipus peaks olema Tour de Ski võitja. Nüüd võib Tour de Ski võita ka 23. üle finišijoone sõitja. Minu arvates on see täielik läbikukkumine," sõnas norralane.