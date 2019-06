Chelsea Premier League'i võitjaks tüürinud Conte nimetati Itaalia suurklubi uueks peatreeneriks 

Pärast 09/10 hooajal Jose Mourinho käe all saavutatud liigatiitlit ja Meistrite Liiga võitu on liigutud pigem allakäigutrepil. Koduliigas järgnevatel aastatel saadud kohad on selle tunnistuseks: 2, 6, 9, 5, 8, 4, 7, 4, 4. Meistrite Liigasse on seega vahelduva eduga pääsetud ja viimati saadi alagrupist edasi 2011/12 hooajal.