Selgus Kelly Sildaru uue hooaja võistluskalender 

Seejärel tuleb võistluskarussellis kahe kuu pikkune paus ja Sildarud kasutavad seda Uus-Meremaal treenimiseks. Novembris on kavas Modena Big Airi ja Stubai pargisõidu MK-etapid, kuu lõpus sõidetakse 2022. aasta olümpialinna Pekingisse Big Airi jõuproovile.

Detsember möödub freestyle-suusatajatel USAs ja Hiinas, jaanuar aga suuresti Euroopas. Talvised X-mängud on traditsiooniliselt toimunud jaanuari lõpus, aga praegu pole X-mängude kuupäevad veel paigas. MK-hooaeg lõpetatakse märtsis Šveitsis Silvaplanas.

Täiskasvanute MMi 2020. aastal kavas pole, seega on Kelly Sildaru peaeesmärgiks X-mängud. Sildaru isa ja juhendaja Tõnis Sildaru on varem öelnud, et sel hooajal soovitakse kaasa teha rohkematel MK-etappidel, aga osadest võistlustest tuleb siiski loobuda, sest kolme alal osalemise tõttu läheb graafik väga tihedaks.