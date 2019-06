VIDEO | Superstaarid norivad Hollandi halvimat ründajat, Zlatan: 20 mängu, 0 väravat? Mida kuradit? 

Tuleb välja, et kuulsuse kogumiseks on kaks peamist võimalust. Midagi peab tegema väga hästi või siis täiesti katastroofiliselt. Hes kuulub vaieldamatult teise kategooriasse.

Rootsi staar oli eriti karm ning ütles, nagu alati, ausalt ja otse välja, mida ta sellisest ründajast arvab. "Philippe, siin Zlatan. 20 mängu, 0 väravat? Mida kuradit? Ma pole sellist asja enne kuulnud. Kui tahad õppida väravaid lööma, siis tule minu kooli. Ma õpetan sulle, kuidas skoorida. Kujutan ette, et tunned end nüüd üsna kehvasti. Ehk lõpetad jalgpalli mängimise? See oleks ilmselt õige asi, mida teha. Edu nende sittade tulemustega!"

Hes ei tundnud end tõesti kõige paremini. "Mul on hea meel, et hooaeg läbi on, mul oli tõesti häbi. Ronald de Boer reageeris ja pärast seda läks eriti raskeks," lausus Hes, kes tundis siiski ka natuke uhkust. "Kui ründaja nagu Zlatan, vahest parim viimase 30 aasta jooksul, võtab vaevaks selline video teha, siis see on väga eriline."