Vormel 1 LIIGA LIHTNE? Hamilton: F1 on meeste ala, see peaks olema sama kurnav kui maraton Toimetas Gerd Eston Sepp , täna, 22:55

Lewis Hamiltoni jaoks ei ole F1 piisavalt väljakutsuv. SIPA/Scanpix

Pole mingi saladus, et Lewis Hamilton on käesolevat F1-hooaega täielikult domineerinud ja tuleb välja, et inglase jaoks on vormelitega sõitmine liiga lihtsaks muutunud.