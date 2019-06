Sõnumi teel vallandatud peatreener viskas klubile mõnusa ninanipsu 

Kay'le valmistas pahameelt, et otsusest teavitati teda WhatsAppi sõnumi teel. Seega otsustas ta viimasele mängule ilmuda täielikus kalamehevarustuses, ning juhendas hoolealuseid mugavalt toolil, õng käekõrval.

Markus Kay mängu nautimas. Twitter @Sporf

See oli konkreetne vastus klubi presidendi Dietrich Hulsemannile, kes pärast hooaja eelviimast mängu, kui sai selgeks klubi liigast väljakukkumine, sõnas et mängijad ja treenerid olid nii liikumatud, et oleks võinud sama hästi kalastada.