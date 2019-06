SA EI VÄÄRI SEDA! Liiga kehva mängu näidanud tennisistilt nõuti auhinnaraha tagasi 

Aga millest siis trahv? Nimelt on Suure slämmi turniiride põhikirjas eraldi punkt, mis sätestab, et mängijad peavad olema teatud tasemel. "Kõikidelt mängijatelt oodatakse igas kohtumises kindlat professionaalset taset," kulgeb reegel.

Tatishvili, kes on parimal juhul hoinud maailma edetabelis 50. positsiooni, oli alates 2017. aasta oktoobrist taastunud karmist hüppeliigese vigastusest. Paraku andis pikk mängu- ja treeningpaus kõvasti tunda ning korraldajad leidsid, et ameeriklanna tase polnud piisav, mistõttu määrati talle rahvatrahv.

Sisuliselt tähendab too rahatrahv aga seda, et Tatishvili jäi lihtsalt ilma avaringi auhinnarahast, mis on üksikmängus täpselt 46 000 eurot.