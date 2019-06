KAHJU! Tuhandeid eestlasi rõõmustanud MM-etapp kaob ajalukku 

Suusapark oli Ida-Virumaal juba varemgi, kuid kuna talvedega on Eestis nagu on, oli asjapulkadel suveks põnevat väljundit vaja. Nii jõutigi seikluspargi ideeni, mis mullu oma uksed avas.

„See osutus väga populaarseks (mullu külastas seiklusparki ca 55 000 inimest - K.J) ning seal on rida asju, mida tuleks nüüd ellu viia. Siiamaani oleme kevaditi korraldanud krossi, aga kahte asja korraga väga hästi teha on liiga keeruline,“ sõnas Kiviõli seikluskeskuse üks eestvedajatest Janek Maar.

Ta ei välista, et tulevikus võib taas krossitsikleid Kiviõlis näha, kuid midagi lubama ta selle koha pealt ei hakka. Paari-kolme-nelja-aastane paus on aga kindel.

„Äkki selleks ajaks on teisel pool mäge elu nii palju käima läinud, et ei pea kevaditi nii palju energiat kulutama. Aga kuna avasime keskuse alles mullu, siis praegu kulub sinna liiga palju aega,“ selgitab Maar.

Ta ei salga, et oma osa mängib ka äripool. „Kui enne ajasime asja hingele, siis nüüd on vaja ellu ka jääda. Kross pole rahaliselt kunagi motiveerinud ja piletitulu pärast me seda ei teinud."