Martin Reim mängust Põhja-Iirimaaga: tuleb minna panema, aga tasakaalukalt 

"Panna minema ei tule kohe kindlasti kõne alla, see on viimane asi, mida teha. Minna panema, aga tasakaalukalt," vastas Reim legendaarsest Tarmo Rüütli tsitaadist inspireeritud küsimusele.

Kuidas seda teha? "Selleks on väga palju võimalusi. Mängija on enesekindel, kui ta teab, mida väljakul teha ja mida partnerid teevad. Positiivse ja optimistliku õhkkonna loomine.

Räägime enesekindlusest, aga jalgpall on ka väga palju muud. Ilma pallita mäng, standardid, reaktsioonid.. suur, lai ja keeruline valdkond. Kõigile ei mõju ühtmoodi asjad. Kellele aitab kuri sõna, kellele julgustus ja õlale patsutus. Ühest vastust on raske välja tuua."

Kas seekord on fookuses rohkem oma palliga mäng kui vastase tugevused? "Väga tõenäoline (et kolme keskkaitsja asemel on seekord kaks). Samas tean, et see võib valusalt kätte maksta kui fookuses läheb liialt ründemängule. Eesti-sugune võistkond peab kaitsest lähtuma. Üritame paranda oma palliga mängu, sest kui me ei suuda rohkem palli hoida, on väga keeruline."

Kuidas palliga mängu parandada? Kas on olemas taktikalised nõksud või loodad mängijate mitte väristamisele? "Mõlemat. Väga lihtne oleks koosolekul öelda, et mängige julgemalt, selg keerata ja ära minna. Tuleb anda ideid, kuidas mängida. Muidugi tahvli peal on kõik väga lihtne. Otsustajad on loomulikult mängijad, kes peavad tegema kõike täiskiirusel.

Peamine on leida väljakule õiged 11 mängijat, kes on homme õhtul kell 19 palliga mängus eeldatavalt kõige kindlamad. See määrab ära kogu mängu kulgu. Kui paljudel mängijatel ei kuula pall sõna, siis rünnaku pool ei suju ka."