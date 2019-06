LEGENDIDE LAHING: Nadal lõpetas Federeri vastu üle viie aasta kestnud võidupõua 

Juba 15 aastat kestnud vastasseisus on kaks kanget läinud ametlikes mängudes vastamisi 39 korral. Tänane võit oli Nadalile 24., Federer on parem olnud 15 korral.

Viimastel aastatel on kaalukauss kaldunud Federeri poole, enne tänast oli tal ette näidata viiemänguline võiduseeria. Nadal alistas suure konkurendi viimati 2014. aasta alguses Austraalia lahtistel.

Ent kõik viimase aja kohtumised on peetud kõvakattega väljakutel. Prantsusmaa lahtistel mängitakse saviliivakattel, mis on Nadali trumbiks. Prantsusmaa lahtistel on nüüd seis Nadali kasuks koguni 12:1.