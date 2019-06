Inglismaa jalgpalliliit kehtestas klubidele rassikvoodi 

Suurbritannias on kasutusel väljend BAME, mis hõlmab mustanahalisi, asiaate ja teisi etnilisi vähemusi. Inglismaa jalgpalliliidu nõudmisel peabki vähemalt üks klubide peatreeneri kandidaat kuuluma BAME-sse. Sama kohustus on varasemast ka Ameerika jalgpalli profiliiga NFLi klubidel.

Inglismaa neljas tugevamas divisjonis on neli klubi, mille peatreener on etnilise vähemuse esindaja. Neist kõige tuntum on endine Inglismaa koondise kaitsja Sol Campbell, kes tüürib tugevuselt neljandas liigas (League Two) mängivat Macclesfield Towni.