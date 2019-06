PALJASTUS SOOMES: Gerd Kanteri rivaal tunnistab, et tema autost leiti dopinguaineid! 

Aasta on 2002, kui Tompuri ja kuulitõukaja Ville Tiisanoja naasevad Hispaania laagrist koju. Nende sõiduvahendiks on Hispaania autoregistrisse kuuluv Volkswagen Golf, mis kuulub Tompurile.

"Siiani on täielik müsteerium, kuidas need ained autosse sattusid," ütleb Tompuri Iltalehtile ning märgib, et nad maksid sularahas 100 eurot trahvi ja jätsid vahejuhtumi enda teada.