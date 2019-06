Liigne õllejoomine mõjutas MMil Venemaa hokistaari mängu 

Kovaltšuk on tunnistanud, et joob taastumiseks õlut. Venemaa koondise endine väravavaht Ilja Brõzgalov ütles kodumaa meediale, et see harjumus võis kuulsa sportlase mängu mõjutada.

"See on fakt, et õlut on Ilja joonud kogu karjääri vältel," rääkis Brõzgalov. "Enamasti on ta püsinud heal tasemel. Kui Ilja lõi NHLis 40 väravat, arvasid kõik, et tema lõõgastumisharjumus on normaalne. Kuid nüüd kipub olukord muutuma - Ilja on juba 36aastane ja paremad päevad on jäänud seljataha."