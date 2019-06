FOTOD | SUUR VÕRKPALLIPÄEV | Eesti meeskond ronis raskest seisust välja ning alistas Horvaatia!

Eestlannad said ühe võidu kõrvale kirja kolmanda kaotuse, kreeklannad on neljast mängust võitnud kolm.

Koondise abitreener Oliver Lüütsepp: „Esimese geimi [kehv esitus] oli meile endale ka üllatus. Viimased kaks mängu oleme päris hästi mängu sisse saanud. Ei saa öelda, et me polnud täna mänguks valmis, aga me polnud valmis selleks, mis teiselt poolt võrku vastu tuli. Võttis natuke aega, et kohaneda.“