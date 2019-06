FOTOD | SUUR VÕRKPALLIPÄEV: platsile tuleb nii Eesti naiste kui ka meeste rahvuskoondis 

Seni on eestlannad kolmest mängust võitnud ühe. Seega on kolm vooru enne alagrupiturniiri lõppu edasipääsulootused sisuliselt kustunud. Vastavalt olukorrale vaatab peatreener Andrei Ojamets juba tulevikku.

"Et meil edasipääs on sisuliselt kadunud, võtame Euroopa liigat tähtsa ettevalmistusetapina EMiks. Saan mänguaega jagada ka neile, kes seni on vähem platsile pääsenud. Mis aga ei tähenda, et seni põhikoormust kandnud naised jäävad täiesti pingile. Tahan kõigist paremat pilti saada ja eks mängijad tahavad ju ka näidata, mida nad suudavad," ütles Ojamets volley.ee-le.