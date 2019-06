SUUR VÕRKPALLIPÄEV: platsile tuleb nii Eesti naiste kui ka meeste rahvuskoondis 

Naiste koondis jätkab Euroopa Hõbeliigat, kell 17 minnakse vastamisi Kreekaga.

Seni on eestlannad kolmest mängust võitnud ühe. Seega on kolm vooru enne alagrupiturniiri lõppu edasipääsulootused sisuliselt kustunud. Vastavalt olukorrale vaatab peatreener Andrei Ojamets juba tulevikku.

"Et meil edasipääs on sisuliselt kadunud, võtame Euroopa liigat tähtsa ettevalmistusetapina EMiks. Saan mänguaega jagada ka neile, kes seni on vähem platsile pääsenud. Mis aga ei tähenda, et seni põhikoormust kandnud naised jäävad täiesti pingile. Tahan kõigist paremat pilti saada ja eks mängijad tahavad ju ka näidata, mida nad suudavad," ütles Ojamets volley.ee-le.

Rahvusnaiskonna koosseis mänguks Kreekaga: Julija Mõnnakmäe, Jade Šadeiko, Kaisa Bahmatšev, Kristel Moor, Nette Peit, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Eliisa Peit, Mari Arak, Kristi Nõlvak. Peatreener Andrei Ojamets, abitreenerid Marko Mett ja Oliver Lüütsepp, statistik Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson, füsioterapeut Madis Arumäe.

Meeste koondis jätkab Euroopa Kuldliigat, kell 20 minnakse vastamisi Horvaatiaga.

Seni on eestlastel kolmest mängust kirjas üks võit, kuid võrreldes eelnevate matšidega on stardipositsioon teine. Meeskonnaga on puhkuse järel liitunud kuus põhitegijat: Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Rait Rikberg, Ardo Kreek ja Robert Täht.

Tõsi, meie mehed praegu resultaadi pärast muretsema ei pea. Ülejärgmisel nädalavahetusel toimuv finaalturniir peetakse Tallinnas, mistõttu on eestlastel koht seal juba kindel.