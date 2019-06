Korvpalli Ühisliigas osalevatel klubidel peab olema vägev pangagarantii 

See summa on 500 miljonit rubla, rääkis liiga aupresident Sergei Ivanov uudisteagentuurile Tass.

"Järgmisel hooajal VTBsse uustulnukaid ei tule, olen selles kindel," lausus Ivanov. "Ei aita kuberneri kiri ega suusõnalised lubadused, vaid panga kinnitus, et klubi arvel on nii palju raha. Teine tingimus on vähemalt 5000 pealtvaatajat mahutav korvpallisaal. Meil on profiliiga ja tegutseme õigesti."