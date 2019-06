GALERII | Vassiljevi geniaalsusest ei piisanud ja Eesti teenis valusa kaotuse

Eilse pressikonverentsi põhjal võib eeldada, et Eesti kasutab täna 5-4-1 asetuse asemel 4-2-3-1 formatsiooni, kus leitakse koht nii Konstantin Vassiljevile kui ka Mattias Käidile. Mõlemad mehed on palliga mängus, mille tähtsust Reim rõhutas, vabariigi ühed paremad.



Huvitav on näha, kas tipuründes asendab vigastatud Henri Anieri Rauno Sappinen või debütant Erik Sorga. Sappineni kasuks räägib see, et tal on juba 20 koondisemängu kirjas, kuid tema mängupraktika Hollandi esiliigas jätab soovida. 19aastane Sorga on samal ajal kogenematu, kuid tänavu FC Flora eest koduliigas suurepärases hoos (14 mänguga 14 väravat).