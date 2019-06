Martin Reim: ma ei ole mängus ega mängijates absoluutselt pettunud 

Mis tundeid see tekitab, et meie parim oli 34aastane Eesti liigas mängi vanameister Konstantin Vassiljev? „Ühest küljest hea tunde Kostja üle. Teisest küljest loomulikult näitab see hetkel meie koondise või mängijate taset. Loodan, et nooremad mängijad, nagu Vlasi, saavad kiiresti mängukogemust ja meile tuleb jõudu juurde. Vanematel on väga tihti mängupausid ja vigastused. Oleme juba kindlasti mõelnud, mis edasi toimuma hakkab. Arvan, ka praegu tagantjärele mõeldes oli ainuõige noori sisse tuua.”

Mida vaheajal rääkisid? „Rohkem taktikalisi asju, millega peame jätkama ja mida vältima. Sest esimesel poolajal panid mõlemad põhimõtteliselt teise mängu kinni. Seepärast polnud mäng kombineeritud, vaid pigem tuli panna pikemaid diagonaalpalle.

Nad hakkasid vahetustega taktikat muutma. Tõid teise ründaja sisse, et jätta keskkaitsjad üks ühe peale. Meie liigutasime kontrolliva poolkaitsja liini ette, et teiste pallide peale oleks võitleja olemas. Kahjuks tõi nende üks hea vahetus äärel seekord tulu.”

Millega rahule jääd? „Ma ei ole mängus pettunud. Loomulikult tulemuses, aga mängijad tegid hetkevormi pealt ja mängupaikade pealt väga maksimumilähedas soorituse. Kostja on muidugi kirsiks tordil, kes suudab asju käima panna. Ma pole mängijates absoluutselt pettunud. Pigem ütlesin, et pea püsti, tegelikult pole midagi häbeneda. Nad andsid lahingu.”

Kas leiad ka oluliselt kaitsvama iseloomuga Saksamaa mängus Kostjale koha? „Loomulikult peame vaatama tema vanust ja füüsilist seisu, aga sellest on praegu vara rääkida.”

Kas see, et Taijo Teniste täna väga ei tõusnud oli teadlik? „Jah. Koondisega on väga keeruline iga mäng väga erinevat taktikat mängida, sest iga mäng nõuab harjutamist ja proovimist. Oleme neljase liiniga varem ka mänginud, eriti kodus. Aga tahtsime rünnaku ülesehituse jätta sarnaseks, lihtsalt mängisime asümmeetriliselt. Üks äär tõusis, teine mitte.