Vassiljev: nende võitmiseks peab meil olema väga hea päev. Kahjuks viimased 15 minutit ei olnud 

Tema enda karistuslöök viis Eesti 25. minutil juhtima ja 1:0 seisul mindi ka vaheajale. Seejärel said iirlased üha enam oma mootori käima ja 77. ja 80. minuti väravatest võetigi võit. Vassiljev tunnistas, et nii tema ise kui ka mõned teised koondislased väsisid lõpu eel.

„Füüsiline vorm võiks tegelikult parem olla. Mingitel hetkedel oli klapp ikkagi kinni. Lõpuks väsimus mõjus, sest vastaste väravate puhul jäi meie kaitsjatel puudu vaid mõni sentimeeter. Pole midagi teha, praegu on reaalne olukord see, et Põhja-Iirimaa tasemega meeskond on meie jaoks tugev pähkel. Nende võitmiseks peab meil olema väga hea päev. Kahjuks viimased 15 minutit ei olnud,“ tunnistas ta.