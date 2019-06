Trikoonäitsik planeerib juba järgmisi väljakule tormamisi: tahan 30selt piisavalt raha omada, et pensionile minna 

„Pärast seda, kui vanglast välja sain, oli mu Instagrami jälgijate arv hüpanud 300 000 pealt kahe miljonini. Sellist tähelepanu ei saa endale osta,” sõnas Wolanski. „Olin ühtäkki üle maailma kuulus ning erinevaid tööpakkumisi tuli uksest ja aknast. Ma ei usu, et ma kellelegi oma käitumisega liiga tegin. See oli lõbus.”

Ekspertide hinnangul on Wolanski populaarsuse tõus võrdväärne 4 miljoni euro suuruse reklaamtuluga. Zdorovetski (porno)lehekülje kasutajate arv on ületanud praeguseks koguni 32 miljoni piiri.

„Fännid armastasid seda ning ka mängijate nägudelt peegeldas vastu naeratus. Isegi politseinikud tahtsid pärast vabanemist minuga pilti teha,” meenutas ameeriklanna. „Tagasiside mu tembule on olnud uskumatu.”

See on ka põhjus, miks kavatseb Wolanski tulevikus sarnast trikki korrata. „Tahan 30selt omada piisavalt raha, et pensionile minna ja sarnased väljakule jooksmised, nagu Meistrite liiga finaalis, aitavad mind sellele eesmärgile ainult lähemale,” leidis ta.