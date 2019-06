Venemaa jääb dopingupattude tõttu jätkuvalt kergejõustiku MMilt kõrvale 

Kuigi IAAF pole vastavat informatsiooni veel kinnitanud, siis uudisteagentuur AFP väidab kindlas vormis, et just säärane otsus langetati laupäeval Monacos toimunud nõukogu istungil.

See ei tähenda siiski, et Venemaa sportlased suurvõistluselt täiesti kõrvale jääksid. Need, kes täidavad IAAFi reegleid, saavad võistelda neutraalsete sportlastena.