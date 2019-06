ÜLLAS ŽEST! Ajalugu teinud Sergio Ramos pühendas rekordi autoõnnetuses hukkunud Reyesele 

33aastane keskkaitsja on Hispaaniat esindanud 164 korral ning võidukalt on ta platsilt lahkunud koguni 122 korral. Viimati oli Hispaania 4 : 1 üle Fääri saartest.

"On väga suur au sellise rekordi omanikuks saada," vahendab Marca mehe sõnu. "Lõppude lõpuks peame karjääri jooksul väga palju mänge, seega on ainult hea meel nii palju võita. See innustab mind jätkuvalt endast kõike andma."