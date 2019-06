PÕNEV! Selgus järjekordne WRC tipptegija, kes Rally Estonial kihutama hakkab 

Kui eelnevalt oli kinnitatud, et Rally Estonial osaleb M-Spordi meeskonnast Elfyn Evans WRC autoga, siis nüüd rõõmustati fänne uudisega, et temaga liitub ka meeskonnakaaslane Suninen, kes tuleb starti uhiuue Ford Fiesta R5 roolis.

WRC ametlik promotsiooniralli on M-Sport meeskonna värskeima auto esimene võistlusstart ja kogu tiim ootab huviga, mis kiirust suudetakse selle masinaga näidata.

Teemu Suninen ootab väga Lõuna-Eesti teedel sõitmist. "Rally Estonia kasvab iga aasta suuremaks ja paremaks ja ootan huviga, millega nad sellel aastal üllatavad. Katsed on seal head ja kiired ning meenutvad Soomet. Sellistel katsetel on alati võimas tunne kiirelt sõita. Tänavu osalen ma Fiesta R5 autoga ja olen kindel, et huvi selle auto vastu on suur. M-Sport meeskond on teinud palju tööd, et tuua sõitjatele kiire ja usaldusväärne auto. Olen põnevil selle osas, mida Fiesta R5 suudab teha nendel katsetel," lausus soomlane.

Ka Shell Helix Rally Estonia direktor Urmo Aava tundis headmeelt, et M-Sport oma uut autot Eestisse võistluskonkurentsis testima tuleb. "Endise sõitjana on minu jaoks alati huvitav näha ralliautode uusi mudeleid ja arendusi. Selle info põhjal, mis mul on ja fotod, mida ma olen näinud, olen kindel, et M-Sport on saanud valmis taas väga hea ralliauto. See on meile au, et M-Sport just Shell Helix Rally Estonial selle autoga esimese võistlusstardi teeb. Konkurents selles klassis on põnev ja me teeme tööd selle nimel, et saaksime siin veel uusi nimesid välja tuua.”