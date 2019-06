Jose Mourinho saab tööd? Inglismaa uusrikas klubi on huvitatud portugallase palkamisest 

Juba mõnda aega on räägitud multimiljardär šeik Khaled bin Zayed Al Nehayani huvist osta ligi 400 miljoni euro eest Põhja-Inglismaa klubi. Alates 2007. aastast on klubi omanik olnud Sports Directi tegevdirektor Mike Ashley, kes toona Newcastle'i eest umbes 150 miljonit välja käis ning tulu oleks seega korralik.

Eelmisel suvelgi lausus portugallane: "Tahaksin sinna [Newcastle'isse - toim] minna. Mulle meeldib härra Robsoni koju minemise tunne. Mulle meeldib see staadion. Mulle meeldib see atmosfäär. Publik on tore, entusiastlik."

Mourinho sõnul oleks väljakutsuv juhtida klubi, mis eliiti ei kuulu, aga millel on potensiaali, et lõpuks karikaid võita. Uskumatul kombel pole portugallane Newcastle'i kodustaadionil võitnud ühtegi mängu. Seitsmest katsest Chelsea ja Manchester Unitediga on näppu jäänud vaid kolm viiki. Ülejäänud neli mängu on lõppenud kaotusega.