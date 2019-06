Brasiillane jättis Cristiano Ronaldo rekordist ilma 

Peale selle, et 34aastane brasiillane oma rahvuskoondise 3:0 võiduni Jamaica üle tüüris, sai temast ka vanim kaabutriki autor jalgpalli MM-ide ajaloos. 34 aasta ja 25 päeva vanune Cristiana võttis tiitli Ronaldolt, kes eelmisel suvel 33 aasta ja 130 päeva vanuselt Hispaania vastu kolm korda skooris.

See ei olnud ainuke rekord, mis Brasiilia ja Jamaica kohtumises purustati, sest sündis purustatud rekordite kübaratrikk. Poolkaitsjast Formigast sai esimene jalgpallur, kes mänginud seitsmel (!) MM-finaalturniiril ning samuti on ta nüüd vanim mängija, kes turniiri ajaloos platsil käinud. Uueks tippmargiks on nüüd 41 aastat ja 98 päeva.