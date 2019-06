TOP 3 | Video: maestro Vassiljev valis välja oma kõige ilusamad koondiseväravad 

Et iluväravaid on Vassiljevi kontol hulgi, palusime tal kokku panna kauniduste esikolmiku. „Kolme kõige ilusama seas on kindlasti Põhja-Iirimaale võõrsil löödud värav. Teine värav Hollandi vastu mahub samuti kolme sekka... Ja siis valiksin veel kodus löödud tabamuse Gibraltari vastu – tõste üle väravavahi,“ meenutas maestro. „Need on hetked, kus mõne sekundi jooksul pähe tekkinud plaan töötab.“