ÕL SAKSAMAAL | „Viis tükki on juba sees – mis edasi saab?“ 

Taasiseseisvunud Eesti jalgpalliajalugu vaadates võib veenduda, et maailma kõige teravamasse tippu kuuluvate riikide vastu meil võidud puuduvad. Näppude vahel on näiteks valikmängus tehtud 2:2 viik Hollandiga, lisaks mõned ilusad kaotused. Sõprusmatšides on teenitud võite ka väga tugevate koondiste üle, kuid näiteks Uruguay ja Horvaatia jäid siinkohal napilt gigandistaatusest ilma.