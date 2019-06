Valus löök Leedu spordile: olümpiamedalist andis positiivse dopinguproovi 

Meeste ühekanuu 200 meetri distantsil hõbemedali võitnud Šuklin ütles Leedu televisioonile, et kui info vastab tõele ja olümpiaisad võtavad temalt autasu ära, kaebab ta otsuse edasi.

Kolmekordse Euroopa meistri ümber on viimastel kuudel ringelnud erinevaid dopinguga seotud kuulujutte, aga sportlane on kogu aeg väitnud, et ta pole keelatud aineid kunagi tarvitanud. Ka Londoni olümpia positiivne dopinguproov olevat tema sõnul juhus.