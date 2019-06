Hyundai boss on enda peale pahane: raiskasin Portugalis labaselt Sebastien Loebi aega! 

"Mul on kahju, et kaks autot jäid tee äärde. See tegi Hyundai mainele liiga. Lisaks olen pahane, et palusime Loebil Portugali etapil osaleda. Lõpuks raiskasime osa tema motivatsioonist lihtsalt ära, sest võita või esimeses otsas olla oli võimatu," rääkis Adamo väljaandele Autosport.