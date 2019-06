ANALÜÜS: jalgpallikoondise plaan mängida palliga julgemini ja osavamalt õnnestus 

Keskväljamaestro Konstantin Vassiljev tõmbas kodumängus Põhja-Iirimaa vastu Eesti rünnakuniite, võõrsil alustas ta pingilt. Martin Ahven

Statistikast jääb silma veel see, et Eesti koondis jõudis Tallinnas kaks korda rohkem väljaku viimasele kolmandikule kui Belfastis (32 vs. 16). Tõsi, jõudmised trahvikasti on 8 : 7 võõrsilmängu kasuks, kuid Tallinnas lajatasid meie mehed Vassiljevi ja Dmitrijevi esituses ka kaks üliohtlikku kauglööki (lisaks väravale).

Kõige ülalkirjeldatu taustal võiks arvata, et samamoodi kasvasid ka põhjaiirlaste ründavad näitajad, kuid tegelikult mitte. Jah, väravavõimalusi tekitasid nad Tallinnas ühe võrra rohkem (7 vs. 6), aga näiteks rünnakuid ja pealelööke vähem (vastavalt 93 vs. 115 ja 14 vs. 18). Niisamuti langes oodatud väravate koefitsient (2,15 vs. 2,7), mis Eestil kasvas 0,35-lt 0,76-le.