Motosõitja Hannes Soomer: pigem lõpetada kümnendana, kui olla kurvis kõhuli 

„Pool aastat on läbi, selle hooaja jooksul on keeruline midagi suurt muuta. Aga mina saan ikka oma tööd hästi teha. Ehk suudan veel mõned korrad särada. Asseni kvalifikatsioon oli parim asi, mis minuga juhtunud (4. aeg – M.T.). Vahet pole, et sõidus kukkusin, sest olin pildis. Näitasin, et suudan Hondaga vähemalt ühe ringi jooksul nii kiiresti sõita.

Kiiret sõitjat aeglase rattaga on lihtsam märgata kui vastupidi. See on üks põhjus, miks jäime Hondaga. Juba eelmisel aastal oli selge, et Honda pole võitja mootorratas. Ei arvanud, et seis on nii hull, lootsime, et uuendused teevad paremaks, aga olime valmis, et sellega ei võida. Aga kui oled Hondaga korra viies, nähakse sind palju rohkem, kui Yamahaga kogu aasta viies olles, sest esimesed kuus on niikuinii Yamahad. Oled üks karjast.“

Hannes Soomer. Tiina Kõrtsini

Kas sa unistad MotoGP-st?

Unistan, et mind oleks vaja. Et minu väärtusi ja oskusi oleks mõnel tehasel vaja. Minu tugev külg on pigem inseneripool, ratta arendus ja S-tähega asjast saia tegemine. Loomulikult ei tee ma seda üksi, aga arvan, et asjad, mida võidusõitjalt nõutakse, on mul heal tasemel. Tunnetan väga hästi, mida mootorratas teeb ja saan aru, mida mul vaja on. See võiks kellelegi huvi pakkuda, aga ma ei kujuta ette, millal ja kas üldse.

Noorte Eesti vormelisõitjatega on tulnud jutuks, et Eesti pass on takistus. Kas motospordis on sama?

On. See on takistus ja eelis samal ajal. Takistus on, et kogu turg on ettevõtetele täiesti mõttetu. Üks Tai küla müüb aastas rohkem mootorrattaid kui kogu Eesti, tegelikult kogu Baltikum kokku. Seega ei huvita see turg kedagi.