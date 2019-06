Tarmo Klaar: Vettelile tehti liiga, kuid süü oli ka tal endal 

Üldine arvamus on, et kohtunikud tegid Vettelile liiga. Sama meelt on ka vormeliekspert Tarmo Klaar.

„Ausalt öeldes mina poleks karistust andnud. Kuigi see oli nii ja naa olukord, siis ei tundunud, et ta oleks meelega Hamiltoni blokeerinud. Turvaalal oli muru, kus on väga libe. Olnuks seal asfalt, siis võinuks öelda, et ta keeras meelega ette,“ ütles Klaar Õhtulehele, kuid lisas: „Teisest küljest – tal polnud vaja sõiduviga teha.“