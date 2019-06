Anti Saarepuu loobus treeneritööst ja leidis uue väljakutse 

"Keskus tuleb panna toimima aastaringselt, see tähendab, et mõelda tuleb suurelt ja julgelt ning kuskilt lihtsalt pihta hakata. Haanja puhke- ja spordikeskusest peab saama spordisõprade jaoks tõeline tõmbenumber, et siia tuleks nii rahvast kui suuremaid üritusi,“ rääkis Saarepuu Rõuge valla kodulehele .

Rõuge vallavolikogu esimees Aigar Kalk ütles, et Saarepuu hakkab spordi- ja puhkekeskust juhtima täiskohaga. „Nõukogu valis Anti välja suurte lootustega. Hea meel on ka selle üle, et lõpuks on olemas inimene, kelle jaoks Haanja puhke- ja spordikeskuse arendamine on põhitöö – seni on sellega tegelenud erinevad inimesed oma muude tegemiste kõrvalt.“