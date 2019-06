ÕL SAKSAMAAL | Reim: loomulikult on meil plaan. Loodan, et näete seda homme õhtul 

Ilmselgelt on kõik teadlikud, et Saksamaa on ülisuur favoriit. Kui Eesti pääseks koju punktiga, oleks tegemist omamoodi imega. Mis on aga kõige tähtsam nüanss, kui vastu astub niivõrd tugev koondis? „Sakslastega mängimisel on esikohal taktika. Väljakul hakkab malemäng. Kui väiksem riik tuleb platsile kaitsest lähtuvalt, siis sakslastel on kindlasti oskusi oma võimalusi leida. Meie peame omakorda leidma vastuse,“ arutles Reim.

Reim tunnistas, et ta proovib mängijatele edasi anda ka oma kogemust, kui ta poolkaitsjana gigantide vastu võitles. Tõsi, tavaliselt tuli vastu võtta kaotus. „Jalgpall on minu ajast palju muutunud. Kindlasti annan mängijatele mingeid nüansse edasi ka oma kogemusest. Eesti ei olnud ka minu ajal selline sats, kes tugevaid oleks võitnud. Selliseid nõuandeid ei edasta ma ainult koosolekutel, vaid ka individuaalselt suheldes,“ rääkis ta.

Peatreener vihjas, et eduka etteaste võti on suuresti kinni kahe kõrva vahel. „Kõigepealt peavad mängijad seda kõike nautima. Kui nad mõtlevad liigselt vastasele, siis on raske. Tuleb Eesti särk selga tõmmata ja esindada oma riiki nii hästi, kui suudad! Sealt algab kõik. Tegelikult on iga võistkonna vastu võimalik midagi teha. Loomulikult on meil plaan, aga ma ei hakka seda enne mängu avama. Loodan, et näete seda homme õhtul,“ teatas ta.

Koosseisu osas tundub üsna kindel olevat viieliikmeline kaitseliin. Rohkem Reim kaarte ei avanud, sest mängijate seisust saab ta lõplikult aimu esmaspäevaõhtusel treeningul.

* * *

Mets: kindlasti pole nad võitmatud