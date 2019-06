OTSEBLOGI | 5:0! Eesti umbkaitse murdus Saksamaa vastu juba kümnendal minutil

17. min. Gnabry lööb seisuks 2:0. Kogu Eesti mänguplaan on üles ehitatud kaitsmisele, aga ei saa kuidagi öelda, et see välja tuleks. Taseme vahe on lihtsalt nii meeletu. Tänane õhtu võib tulla väga inetu, aga raske näha, et Reimil oleks veel mõni käik varuks, mis olukorda päästa saaks.