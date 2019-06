OTSEBLOGI | Eesti püüab taktikalises malemängus Saksamaa vastu suurüllatust 

„Sakslastega mängimisel on esikohal taktika. Väljakul hakkab malemäng. Kui väiksem riik tuleb platsile kaitsest lähtuvalt, siis sakslastel on kindlasti oskusi oma võimalusi leida. Meie peame omakorda leidma vastuse,“ arutles peatreener Martin Reim esmaspäevasel pressikonverentsil.

Kas Eesti jaoks tähendab taktikaline malemäng nn bussi parkimist? „Eks oleneb juba väga palju sellest, kuidas vastane mängib. Vahel ikka sunnitakse bussi parkima. Tänapäeva jalgpallis pole see enam midagi nii üllatavat või erilist, sest ka suured riigid pargivad vahel bussi,“ ütles peatreener. „Kokkuvõttes algab iga mäng seisult 0:0. Meie ülesanne on värav puutumatuna hoida ja kindlasti ei lähe me kunagi kaotama.“