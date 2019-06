Talisport Suusatamise maailmameister soovitas Venemaa koondisel Norralt eeskuju võtta Ohtuleht.ee , täna, 15:05 Jaga: M

Sergei Ustjugov Sotši olümpial, kus ta tuli sprindis viiendaks. STANISLAV MOSHKOV

Kahekordne murdmaasuusatamise maailmameister Sergei Ustjugov arvab, et Venemaa peaks õppima Norralt. See on üllatav tõdemus, sest reeglina on meie idanaabrid norralastega sõjajalal.