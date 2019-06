Jänkide suutmatus rikkus Sander Raieste NBA plaanid, kuid tuleval hooajal võib avaneda võimalus Euroliiga klubis! 

Põhjus lihtne: kummalgi polnud kindlust, et nad valituks osutuvad. Mõlemad veedavad veel vähemalt ühe aasta Euroopas, et endale rohkem nime teha. Kui Drell sai end USAs juba skautidele näidata , siis Raiestel nõnda hästi ei läinud.

Ühtlasi tõmbas see vee peale Raieste plaanidele. „Lootsime väga selle laagri peale. Sander saanuks end seal NBA tiimidele näidata. Lisaks toimunuks seal intervjuud meeskondade esindajatega,“ selgitas eestlase agent Gerard Raventos Õhtulehele. „Seetõttu ei saanud me NBA klubidelt tagasisidet ja otsustasime Sandri nime maha võtta.“

Erinevalt Drellist oli Raieste kõik kaardid Monaco laagri peale asetanud. „Sander ei käinud USAs. Plaan oli Baskonia meeskonna juures kõvasti trenni teha, et Global Camp´iks hästi valimis olla. Paraku see ei õnnestunud,“ lisas Raventos.

Kus tuleval hooajal Raieste endale nime tegema hakkab? „Baskonia pole veel otsustanud, kas Sander hakkab põhimeeskonnas mängima. Kuigi üsna suure tõenäosusega see juhtub! Teine võimalus on, et ta saadetakse mõnda meistri- või esiliiga meeskonda laenule,“ viitas Raventos, et eestlase karjäär jätkub vägagi tõenäoliselt Hispaanias.