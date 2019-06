Tommi Mäkinen mõistab lepinguga kiirustavat Tänakut: Ott tahab keskenduda oma tööle 

"Ka mina mõtlesin alatasa tuleviku peale. Ott arvab, et ta ei peaks siis [pärast lepingu sõlmimist - toim] enam selle peale mõtlema ja saaks tööle keskenduda. See on üks asi mõtetes lisaks," ütles Mäkinen.

Samas lausus soomlane, et töökoha pärast Tänak muretsema ei pea. "Ott ei pea nii väga lepingu peale mõtlema, sest tal on niikuinii WRC-s tulevikku. Mis suunas, ei tea keegi (kuniks ta otsuse teeb). Ma arvan, et on palju rohkem meeskondi, kes teda endale tahavad. See on üsna selge."