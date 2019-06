ÕL SAKSAMAAL | Aasta, mil jalgpall muutis peaaegu kõike! 

Ometi sattusin elama spordikaugesse perekonda. Pereisa oli sakslasest skulptor, perenaine aga belglannast psühhiaater. Nad kasvatasid kolme poissi, keda kõiki võis julgelt hipiks nimetada. Sport ei huvitanud kedagi. Kuid ka meie lõunalauda hakkasid ajapikku jõudma täiesti ootamatud teemad – kas peatreener Jürgen Klinsmann peaks väravasse panema Oliver Kahni või Jens Lehmanni? Sellest sai ühiskondlikult nii oluline küsimus, et isegi skulptorid pidid enda jaoks mingi arvamuse välja kujundama. Muidu jääd veel omal maal lolliks!

Kuid tegelikult ei teadnud keegi päriselt, mis see kauaoodatud MM endaga kaasa toob. Mina seisin avamängu ajal mõnekümne tuhande inimesega Bochumi staadionil ja vaatasin suurelt ekraanilt sakslaste võitu. Aga paar sõpra olid juba siis veidi hämmingus, kui nad lõpetasid täiest kõrist hümni karjumise. Nad polnud nii varem teinud. Sest nii ei tehta... Aga jalgpall muutis sel aastal paljutki.

Järgneva kuu jooksul oli täiesti tavaline, et Meschede majadel lehvisid Saksamaa lipud, autode akende ja antennide külge pandi mida iganes, et näidata Saksamaa sümboolikat. Viimatise maailmasõja järel polnud sakslased midagi sarnas teinud ega näinud. Meie peres võeti mitu korda arutusele, et mis siis tegelikult toimub? Mäletan, et noorem põlvkond oli pigem tärkava patriotismi poolt. Pereisa vaatas lipumerd suurema skepsisega.

MMi ajal kadusid kuuks ajaks ühiskondlikult eraldi hoidnud grupid – nüüd olid kõik ühe asja eest väljas! Saksamaa koondis! Tõsi, siin on oma mööndused, sest muidugi hoidsid näiteks Poola või Türgi taustaga inimesed ka oma juurtele pöialt. Aga kui Saksamaa mängis kellegi teise vastu, siis mindi tänavale ja lauldi kodumaa (mitte isamaa) hümni.

Rõhutan veelkord – kõik ütlesid, et nad polnud midagi sarnast varem näinud. Toimus omamoodi rahvuslik ärkamine. Pärast 2006. aasta MMi pole enam kellelgi kahtlust, et Saksamaa lipuga jalgpallimängule jalutamine on täiesti normaalne tegevus. Samal ajal jäid ühiskondlikud lõhed ikkagi alles. Tagantjärele on ka arvatud, et ehk isegi võimendusid.

Sisserändaja elas MMi järel tavalist elu edasi, aga paljude sakslaste maailm oli suuremal või väiksemal määral muutunud. Enne oli neil häbi, mida kaasmaalased 20. sajandil maailmale tegid. Ja see tunne ei kao, kuid ühtäkki lisandus häbile uhkus, et neil on suurepärane jalgpallikoondis, mis rahvast ühendab.