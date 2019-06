OTSUSTATUD! Raido Ränkel võtabki püssi selga: laskjast laskesuusatajat ei saa, aga suusatajast võib saada 

Lõplik otsus langes mai keskpaigas, kui oli selge, et suusaliidu rahalised vahendid on olematud. "Ei viitsi sipelda nii, et pole varianti kuhugi pääseda," lausus ta telefonitsi Õhtulehele.

"Siis võiks juba Estoloppetit sõita (kohalik suusamaratonide sari – M.T.), aga selle jaoks peaks minema tootvale tööle. Seda ei taha keegi niisama sponsoreerida."

"Nemad ulatasid mulle abikäe, järelikult on neil ka mehi vaja. Murdmaakiirus on mul nendega võrreldes olemas. Laskmine on vaja juurde panna. Nagu öeldakse, laskjast laskesuusatajat ei saa, aga suusatajast võib saada," arutles Ränkel.

Laskesuusatajatel on tõepoolest mehi puudu, sest Roland Lessingust, Kauri Kõivust ja Martin Remmelgust jäänud auk vajab täitmist. Eriti olukorras, kus Eestil on uuel MK-hooajal kasutada neli stardikohta, kuid vaid kaks meest – Kalev Ermits ja Rene Zahkna. Ülejäänud on juuniorid, kelle kohta sõnas koondise peatreener Indrek Tobreluts märtsis Õhtulehele, et täies mahus neid MK-sarja veel kaasata ei saa.

Kui märtsi lõpus lausus Ränkel, et Kõiv olevat talle öelnud, et "tal on üle üks hea relv, millega nulle lasta", siis päriselt tulistab ta märke hoopis Zahkna vana püssiga. "See on võib-olla isegi parem relv, mis on palju nulle lasknud," sõnas Ränkel lõbusalt. "Tegelikult oli seda lihtsam võtta siit Võrust."