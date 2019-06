Bild: turniirile sõitnud Besiktase noortetiimi poisid veetsid öö prostituutidega 

Besiktas eitab kõiki süüdistusi ja nende sõnul on ajakirjandus asjast valesti aru saanud. "Kuulsime sellest seksiskandaalist, aga asi pole nii, nagu meedias kirjas. Üks mängijatest kutsus oma tüdruksõbra hotelli, aga treenerid said sellest teada ja reageerisid koheselt. See mängija jäeti koosseisust välja. Juhtum ei ole nii suur nagu seda on paisutatud."