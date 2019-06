ÕL SAKSAMAAL | Pohlak: Saksamaale kaotuse järel oleks rumal hakata treenerit vahetama, ükskõik, kui suur see kaotus ka on 

Aivar, kuidas praegusest olukorrast välja tulla?

Põlvkondade vahetus on pooleli ja tegelikult kõik ootavad seda. Nüüd pöörati see negatiivse emotsiooni pealt tagasi. Hakkad kohati mõtlema, et saatuse sõrm suunas ise neid protsesse. Ma ei tea, kas me nii vana koosseisuga oleme üldse mänginud. Seitse algkoosseisu kuulunud mängijat olid sünniaastate järgi 30 või vanemad. Järgmine põlvkond on see, kes meid siit olukorrast välja tirib.“

Kas Martin Reim jätkab koondise peatreenerina?

„Väga rumal oleks seda küsimust tõstatada nii lühikese valiktsükli alguses. Kõigile on selge, et treenerid viivad praeguses tsüklis läbi põlvkondade vahetust. Saksamaale kaotuse järel oleks rumal hakata treenerit vahetama, ükskõik, kui suur see kaotus ka on.

Ma ei tea, kas ta just seda meeskonda suudab tulevikus piisavalt motiveerida. Nagu enne viitasin, äkki see oligi intuitiivne... Tribüünil oli kuulda mõtet, et poolvägisi korraldati ühele põlvkonnale lahkumismäng. Martini töö on järgmine põlvkond mängima panna. Kolm päeva tagasi Tallinnas ei oldud ju halvad, kuigi tulemus oli kehv.“

Kokkuvõttes, kas Aivar Pohlak saab kinnitada, et Martin Reimil on olemas alaliidu täielik usaldus?