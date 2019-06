EKSOOTIKA! Rally Estonial on võimalik näha ka 360hobujõulist kõrbemaasturit 

Shell Helix Rally Estonial, mis sõidetakse 12.-14. juulil Lõuna-Eestis saab näha eksklusiivset vaatepilti. Ametliku WRC promotsiooniralli nullauto on Dakari maratonralli Toyota Hilux ja selle roolis on tänavu Baltikumi parima Dakari tulemuse autode klassis välja sõitnud Benediktas Vanagas. Ühtlasi on Shell Helix Rally Estonia esimene ralli Eestis, kus selline auto katsetel sõidab.

Benediktas Vanagas tuli tänavusel Dakaril autode arvestuses 11. kohale koos Sebastian Rozwadowskiga. Nende Toyota Hilux on spetsiaalselt Dakari jaoks ette valmistatud Toyota Gazoo Racing South Africa poolt. 1950 kilost neljaveolist autot veab edasi Lexuse viieliitrine V8 mootor, millel hobujõude 360 ja tippkiirus 190 km/h.

Seega, seda Leedu rahvussümboolikaga atraktiivset autot on katsetel kaugelt näha ja kuulda. Benediktas Vanagas on varasemalt Rally Estonial osalenud erinevate autodega, kuid sellel korral on tal ka vastutusrikas kohtuniku roll, nimelt jälgivad võistlusautode ees startivad null- ja ohutusautod nii ralli turvalisust kui ka kohtunike tööd.

Toyota Hilux Marian Chtyka

Benediktas Vanagas, General Financing team Pitlane sõitja:

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: