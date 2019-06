SUUR ÜLEVAADE | Eesti jalgpallikoondise suurimad krahhid ning Martin Reimi negatiivne juubel 

Õhtuleht heitis pilgu ajalukku, et näha, mitmel korral on sinisärgid tõeliselt rongi alla jäänud ehk saanud viie- või enamväravalise kaotuse.

Tuleb välja, et seda on juhtunud 22 korral ehk tööõnnetuse tõenäosus on 9,6 protsenti. Maakeeli tähendab see, et iga kümnes mäng on lõppenud Eesti jaoks suure allajäämisega.