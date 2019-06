ÕL SAKSAMAAL | Öö Mainzis – kõikumine äärmusliku ja eluterve huumori piiril 

Fakt on see, et sajad Mainzi sõitnud Eesti jalgpallifännid nägid teisipäeva hilistel tundidel ajaloolist matši, sest teist korda läbi aegade teenisid meie vutimehed kaheksaväravalise kaotuse. 1922 jäädi 2:10 alla Soomele. 2019 alistuti sakslastele 0:8.

Järgmisena annab aru peatreener Martin Reim. Temast õhkub veel rohkem keerulisi emotsioone. 2016. aastal Belgias saadud 1:8 poleks pidanud kunagi korduma, aga... Treener vaatab ajakirjanikele silma ja otsib selgitusteks sõnu. Küsimus võimaliku töökaotuse kohta tekitab korraks tunde, et ta võib murduda. Aga pisarat ei tule. Reim tahab edasi töötada ja ootab, et peale tuleks häid noori poisse.

Mõni tund hiljem Mainzi kesklinnas. Öistel linnatänavatel elab end välja hulk eestlasi: fännid, ajakirjanikud ja muidu jalgpalliinimesed. See on juba omaette kultuuriline nähtus, kui mingisuguse omapärase kaitserefleksi pealt terve koondise traagika suureks naljaks pööratakse. Ja keegi ei tee seda paha pärast – kaugel sellest. Lihtsalt naerda on parem kui norutada.

Äärmuslikult musta ja eluterve huumori vaheline piir hägustub. Aga kohati leitakse end ka konstruktiivsematelt mõttelendudelt: mida saanuks teisti teha? Belgias valis Reim kõrgemad liinid ja tahtis rünnata – löödi kaheksa. Seekord seisid kõik (välja arvatud ründaja Sergei Zenjov) oma karistusala ümber umbkaitses – löödi kaheksa. Kus siin see tasakaal on?

Mõnikord mängitakse näiteks Itaalia (1:2), Hollandi (2:2) või Inglismaaga (0:1) täiesti viisakalt. Miks aga näeme endiselt õhtuid, kus eestlased nagu ei mõistakski jalgpalli taguda? Zenjov sõnastas paar tundi varem ausa vastuse: „Ei tea!“

Linnapimeduse „eksperdid“ ei tea samuti. Huumor muutub mõnel puhul kurjema tooniga tiraadiks, kui jutuks tuleb võitlusvaim, õigemini selle puudumine. Tavaliselt jätab jalgpallur endast kõik väljakule, aga seekord paistis paljudele teisiti. Jällegi, Zenjov kinnitas, et näiteks tema jooksis ja võitles end täiesti tühjaks. Aga kas ka teised? Kaldun arvama, et jah.