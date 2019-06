ÕL SARDIINIAS | „Tõeline meistrite väljakutse“ on vastu ootusi MM-sarjas kanda kinnitanud 

15 seni Sardiinias sõidetud rallist üheksa on võitnud maailmameistriks tulnud või ihaldatud tšempionitiitlit omanud piloot. Nagu märgib võistlust tutvustav ajakiri: "Sardiinia on tõeline meistrite väljakutse."

Sardiinia ralli üks tähtsamaid isikuid on Tiziano Siviero. Tema mängis rolli nii võistluse saarele toomises kui oli näiteks tänavu korraldustiimis. Vanematele rallisõpradele peaks 61aastase itaallase nimi olema tuttav, kuna 1980ndate lõpus võitis ta Miki Biasionile kaarti lugedes kaks maailmameistritiitlit.

"Ralli mandrilt Sardiiniasse toomine oli toona valuline otsus. See oli suur muutus, kuna legendaarne Sanremo etapp kadus MM-kalendrist," ütleb Siviero ajakirjale. "Arvasin alguses, et seiklus Sardiinias ei kesta kaua, kuid aeg on tõestanud, kui hea ideega tegemist oli."